Dünyaca ünlü Rock yıldızı 81 yaşında hayatını kaybetti

Mick Ralphs'ın ölüm haberi, grubun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla doğrulandı. Açıklamada, felç sonrası yaşadığı sağlık sorunlarının, usta müzisyenin ölümüne yol açtığı belirtildi.



1973 yılında kurulan Bad Company’nin hem İngiltere’de hem de ABD’de büyük başarı yakalamasında önemli payı olan Mick Ralphs, grubun ilk günlerinden itibaren sahnede yer aldı. Can't Get Enough ve Feel Like Makin’ Love gibi hit parçalarla tanınan grup, 1970’li yıllarda rock müziğin öncülerinden biri haline geldi. Ralphs, geçirdiği felç sonrası aktif müzik hayatına veda etti ve son kez 2016 yılında Londra’da sahne aldı.



Grubun solisti Paul Rodgers tarafından yapılan duygusal açıklamada, "Bize harika şarkılar ve unutulmaz anılar bıraktı. İnanılmaz yetenekli ve esprili bir gitaristti" ifadelerine yer verildi.



Bad Company, ilk single’ı Can't Get Enough ile 1973 yılında İngiltere listelerinde 15. sıraya, ABD’de ise 5. sıraya kadar yükselmişti. 1975’te çıkan Straight Shooter ve ardından gelen Run With The Pack albümleri de listelerin üst sıralarında yer aldı.



Bad Company’nin bu yıl içinde Rock and Roll Hall of Fame’e alınması bekleniyordu ancak Simon Kirke, 2023 yılında katıldığı bir podcast yayınında, Ralphs’ın vücudunun sol tarafının felç olduğunu ve İngiltere’de bir bakım evinde yaşadığını açıklamıştı.