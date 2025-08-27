The Ultra Violets grubunun davulcusundan acı haber
İngiliz indie rock grubu The Ultra Violets’ın sevilen davulcusu Tyler Harris, hayatını kaybetti. Acı haber, grubun Isle of Wight Festivali’ndeki performanslarından sadece birkaç hafta sonra geldi.
Grubun diğer üyeleri Perran Nicholls, Marc Willoughby ve Adam Knucky, yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Bunu yazmak zorunda kalacağımızı asla düşünmezdik. Ancak sevgili Tyler’ımız -bir evlat, bir kardeş, bir partner, bir arkadaş ve kalbimiz- ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Bu zor zamanda mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz. Tyler, seni tüm kalbimizle seviyoruz. Yukarıda davulunu yüksek sesle çal olur mu?”
Açıklamada ayrıca Tyler’ın sahne arkasında ve stüdyoda çekilen mutlu anlarının yer aldığı fotoğraflar da paylaşıldı.
Tyler Harris’in vefat haberinin ardından, müzik dünyasından ve hayranlardan taziye mesajları yağdı. The Slates grubu, “Bu haberi duyduğumuza çok üzüldük, kalbimiz sizinle” mesajını paylaşırken, Bailey Tomkinson da “Çok üzgünüm çocuklar, size bolca sevgi gönderiyorum” ifadelerini kullandı.
Cornwall çıkışlı The Ultra Violets, indie müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerinden biri haline gelmişti. 2021 yılında yayınladıkları ilk teklileri Romance, Dave Sanderson tarafından mikslenmiş ve kısa sürede büyük ilgi görmüştü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Müzik
- Şarkıcı
- Ölüm