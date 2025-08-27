The Ultra Violets grubunun davulcusundan acı haber

Grubun diğer üyeleri Perran Nicholls, Marc Willoughby ve Adam Knucky, yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“Bunu yazmak zorunda kalacağımızı asla düşünmezdik. Ancak sevgili Tyler’ımız -bir evlat, bir kardeş, bir partner, bir arkadaş ve kalbimiz- ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Bu zor zamanda mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz. Tyler, seni tüm kalbimizle seviyoruz. Yukarıda davulunu yüksek sesle çal olur mu?”



Açıklamada ayrıca Tyler’ın sahne arkasında ve stüdyoda çekilen mutlu anlarının yer aldığı fotoğraflar da paylaşıldı.