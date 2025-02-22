Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga ücretsiz konser verecek!
Son olarak başrolünde yer aldığı Joker: İkili Delilik filmindeki performansıyla adından söz ettiren dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga hayranlarına büyük bir jest yaptı. Şarkıcı, binlerce hayranına ücretsiz konser verecek.
Son olarak "Abracadabra" şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden ünlü şarkıcı Lady Gaga, Brezilya'da ücretsiz konser verecek.
Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde konser vereceğini açıklayan Lady Gaga "Rio'da konser vermek benimi çin büyük bir onur" açıklamasında bulundu. 17 Mart'ta "Mayhem" adlı yeni albümünü müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan şarkıcının konseri mayıs ayında gerçekleşecek.
Rio de Janeiro'da sahne almadan önce Gaga, 11 ve 18 Nisan'da Coachella'da performans sergileyecek.
Bir süredir oyunculuk kariyerine odaklanan Lady Gaga, Joker:İkili Delilik ve Gucci Ailesi gibi yapımlarla adından söz ettirmişti.
MADONNA DA AYNI YERDE KONSER VERDİ
"Popun Kraliçesi" Madonna geçtiğimiz yıl mayıs ayında Copacabana Plajı'nda ücretsiz konser vermişti. 2012'den bu yana ilk kez Brezilya'da konser veren şarkıcının son konseri, kariyerinin "en büyük konseri" olarak nitelendirilmişti.
Şarkıcıyı dinlemek isteyen binlerce kişi Copacabana Plajı'na akın etti. Kentteki otellerin çoğunun dolduğu belirtildi.
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