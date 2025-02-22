Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga ücretsiz konser verecek!

Son olarak "Abracadabra" şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden ünlü şarkıcı Lady Gaga, Brezilya'da ücretsiz konser verecek.



Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde konser vereceğini açıklayan Lady Gaga "Rio'da konser vermek benimi çin büyük bir onur" açıklamasında bulundu. 17 Mart'ta "Mayhem" adlı yeni albümünü müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan şarkıcının konseri mayıs ayında gerçekleşecek.



Rio de Janeiro'da sahne almadan önce Gaga, 11 ve 18 Nisan'da Coachella'da performans sergileyecek.

Bir süredir oyunculuk kariyerine odaklanan Lady Gaga, Joker:İkili Delilik ve Gucci Ailesi gibi yapımlarla adından söz ettirmişti.

