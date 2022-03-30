Dünyaca ünlü Tango Bardo 10 Nisan'da AKM'de

Arjantin'in dünyaca ünlü Tango Orkestrası Tango Bardo,10 Nisan'da özel bir konser için Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Dünyaca ünlü Tango Bardo 10 Nisan'da AKM'de

Haberler 30.03.2022 - 09:41

DİĞER SANAT HABERLERİ

Sertab Erener’den TikTok konseri

Sertab Erener’den TikTok konseri

Category
Nick Cave The Bad Seeds İstanbul'da konser verecek

Nick Cave The Bad Seeds İstanbul'da konser verecek

Category

Tango müziğinin en tanınmış orkestralarından Tango Bardo ve solist Roberto Minondi özel bir gösteri için İstanbul’a geliyor.

‘tanGO TO İstanbul’ tango festivali kapsamında gerçekleşecek olan konser, Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’de 10 Nisan Pazar günü tek günlük özel bir gösteri olarak hazırlandı.

ŞAMPİYON DANSÇILAR EŞLİK EDECEK

Tango Bardo orkestrası ve kadife sesli solist Roberto Minondi’ye aralarında Facundo Pinero ve Vanesa Villalba (Arjantin ve Dünya Şampiyonları), Juan Malizia ve Manuela Rossi (2014 Dünya Şampiyonları ve Un Tango Mas filmi oyuncuları), Dmitry Vasin ve Sagdiana Hamzina (2018 Dünya Şampiyonları), Giampiero Cantone ve Julia Osina (Avrupa Şampiyonları) olan Tango dansçıları eşlik edecek.

WİLL SMİTH'İN ÖDÜLÜ GERİ ALINIR MI?

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...