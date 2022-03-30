Dünyaca ünlü Tango Bardo 10 Nisan'da AKM'de

Tango müziğinin en tanınmış orkestralarından Tango Bardo ve solist Roberto Minondi özel bir gösteri için İstanbul’a geliyor. ‘tanGO TO İstanbul’ tango festivali kapsamında gerçekleşecek olan konser, Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’de 10 Nisan Pazar günü tek günlük özel bir gösteri olarak hazırlandı.

ŞAMPİYON DANSÇILAR EŞLİK EDECEK

Tango Bardo orkestrası ve kadife sesli solist Roberto Minondi’ye aralarında Facundo Pinero ve Vanesa Villalba (Arjantin ve Dünya Şampiyonları), Juan Malizia ve Manuela Rossi (2014 Dünya Şampiyonları ve Un Tango Mas filmi oyuncuları), Dmitry Vasin ve Sagdiana Hamzina (2018 Dünya Şampiyonları), Giampiero Cantone ve Julia Osina (Avrupa Şampiyonları) olan Tango dansçıları eşlik edecek.