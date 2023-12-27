Dünyaca ünlü trompetçi İbrahim Maalouf Harbiye'de sahne alacak

Dünyada ve Fransız müzik sahnesinde trompetin önde gelen isimleri arasında yer alan Lübnan kökenli Fransız müzisyen İbrahim Maalouf, yeni müzikal projesi T.O.M.A'nın turnesi kapsamında 25 Mayıs 2024 akşamı Epifoni organizasyonuyla ve Star TV medya sponsorluğunda Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'na konuk olacak. Biletler, 3 Ocak 2024 Çarşamba saat 12.00'de satışa açılacak.



17 albüm ve prestijli bir Grammy adaylığının ardından İbrahim Maalouf yeni ve son derece yenilikçi bir müzikal projeyle geri dönüyor. Açılımı "Michel Ange'ın Trompetleri" olan T.O.M.A, felsefi, tarihi ve müzikal açılardan bizi folklor ve modernliğin bir araya geldiği bir dünyaya götüren büyük bir macera.

Müzik kariyerine klasik müzik eğitimiyle başlayan İbrahim Maalouf, henüz 20 yaşındayken birçok uluslararası klasik müzik yarışmasını kazandı. 2000’lerin başında pop, caz ve dünya müzik sahnelerinin önemli isimleri arasında giren virtüöz, yayımladığı birçok tekli ve albümle listelerin başında yer aldı.