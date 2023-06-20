Dünyanın döngüsünü konu alan sergi sanatseverlerle buluşuyor

Aristoteles ve İbni Sina’nın üzerinde durduğu oluş ve bozuluş kavramlarını sorgulamak için böyle bir çalışma yaptığını anlatan Daşkesen, şöyle konuştu:



“Biraz bu durumu sorgulamak istedim çünkü heykel sanatı zaten var olan yapıların insanların zihnindeki tüm düşünce ve fikirlerin biçimlendirilmesi. Biçimsel olarak da deformasyona uğratılması sonucu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz de burada aslında hem Aristoteles’in hem de İbni Sina’nın felsefi bakış açılarını, heykelini de kendi zemininde üretim sürecinin mantığıyla birleştirerek bir sergi düzenledik.”

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