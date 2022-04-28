Dünyanın en büyük mavi elması 57 milyon dolara satıldı

Dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's'in Hong Kong şubesi, dünyanın bilinen en büyük mavi elmasını 57,5 milyon dolara sattı.



‘The De Beers Cullinan Blue’ adındaki ünlü mavi elması satışa çıkaran müzayede evi, 8 dakika süren açık artırmanın sonunda alıcı buldu. Açık artırmaya telefonla bağlanan alıcının ismi gizli tutuldu.

2021 yılında Güney Afrika’da Cullinan madeninde bulunan bu nadir elmas, bilinen en büyük renkli elmas olarak nitelendiriliyor.

Oldukça ‘nadir’ bir parça olarak nitelendirilen bu mavi elmas, müzayedenin açıklamasına göre dünyadaki 10 karat değerindeki beş elmastan biri.