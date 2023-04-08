Dünyanın en büyük mozaik müzesindeki eserlere deprem kalkanı

KRAL ŞUPPİLULİUMA HEYKELİ YERİNDE KORUMAYA ALINDI

Bölge halkının en çok ilgi gösterdiği ve depremden sonra son durumunu merak ettiği heykelin Kral II. Şuppiluliuma heykeli olduğunu belirten Ersoy, “Büyük Hitit Krallığı dağıldıktan sonra Hititler Güneydoğu Anadolu’ya gelip küçük imparatorluklar ve şehir krallıkları kuruyorlar. Bu bölgede de Unqi/Patina Krallığı kuruluyor. O, Unqi/Patina Krallığı’na ait bir kral. 1,5 ton ve 1,5 metre yüksekliğindeki Kral Şuppiluliuma heykeli, taşınamayacak ağırlıkta olduğu için yerinde korumaya gidildi” diye konuştu.



“150 ESER ARTÇI DEPREMLERE KARŞI YERİNDE KORUNMAYA ALINDI”

Antakya Lahdi, Arsuz Stelleri ve devasa boyuttaki taşınamayacak eserlere de aynı uygulamanın yapıldığını belirten Ersoy, “Burada teşhirde olan tüm eserler Kırşehir Müzesi'ne taşındı. Taşınması güç olan ağır eserler jeotekstiller ve etaform ile sarıldıktan sonra lav külü dediğimiz hafif bir malzeme olan pozzolana ile de etrafı çevrilerek çelik kafes içerisinde korumaya alındı. Müzemizdeki ağır tonajdaki yaklaşık 150 eser artçı depremlere karşı yerinde korunmaya alındı” ifadelerini kullandı.