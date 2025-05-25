Dünyanın en çevreci rehberi seçti: En yeşil rotada artık Türkiye de var

Sürdürülebilir turizm alanındaki kararlılığını son yıllarda uluslararası ölçekte attığı adımlarla gösteren Türkiye, bu alandaki liderliğini bir kez daha tescilledi. İngiltere merkezli, dünyanın en köklü bağımsız seyahat dergilerinden Wanderlust, 2025 yılına dair hazırladığı “Travel Green List” seçkisinde Türkiye’ye de yer verdi.

Her yıl hazırlanan bu özel liste; çevre dostu, sorumlu ve sürdürülebilir turizm politikalarıyla öne çıkan ülkeleri, bölgeleri, şehirleri ve kuruluşları kapsıyor. Türkiye’nin 2025 yılı listesinde yer alması, sürdürülebilir turizmdeki liderlik iddiasının uluslararası alanda bir kez daha teyit edilmesini sağladı.



DÜNYANIN EN ÇEVRECİ REHBERİ TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ



Seyahat yayıncılığı alanında 32 yıldır faaliyet gösteren Wanderlust, Birleşik Krallık’ın en köklü bağımsız seyahat dergisi olarak biliniyor.



Yalnızca gezi tutkunlarının değil, global turizm profesyonellerinin de yakından takip ettiği saygın bir yayın haline gelen Wanderlust, çevreci destinasyonlar konusunda uluslararası düzeyde referans kabul ediliyor.

Derginin 2024 medya kitine göre Wanderlust’ın toplam basılı ve dijital tirajı 153 bin 504’e ulaşıyor.



İngiltere merkezli yayın, Avrupa’dan Amerika’ya, Okyanusya’dan Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada etkili bir okuyucu kitlesine sahip.



Türkiye’nin Travel Green List’e dahil edilmesi ise çevre dostu turizm vizyonunun dünya çapında karşılık bulduğunu bir kez daha kanıtlıyor.