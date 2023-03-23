Dünyanın en eski İbranice İncil'i açık artırma ile satışa çıkacak

SATILAN EN DEĞERLİ ESER OLABİLİR



New York'ta satışa çıkacak kitapın bugüne kadar açık artırmada alınan en değerli tarihi belge olması bekleniyor. Bill Gates 1994 yılında bir Leonardo da Vinci el yazmasını 30,8 milyon dolara, Ken Griffin ise 2021 yılında ABD Anayasası'nın ilk baskısını 43,2 milyon dolara satın almıştı.

