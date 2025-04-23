Dünyanın en iyi 50 salatası belli oldu: Piyazın kıymetini dünya da anladı
Dünyadaki yöresel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan "TasteAtlas" dünyanın en iyi 100 salatasını sıraladı. İlk 50'de Türkiye'den dört salata yer aldı.
Yaptığı yemek listeleriyle bilinen Taste Atlas internet sitesi, dünyanın en çok beğenilen 100 salatasını sıraladı.
Dünyanın En İyi 50 Salatası listesinde dört Türk salatası da yer aldı.
Türkiye’nin zengin mutfak kültürünü yansıtan bu lezzetler, uluslararası arenada büyük beğeni topladı.
Hem sağlıklı hem pratik bir o kadar da lezzetli olan Piyaz listenin 9. sırasında yer aldı.
Taste Atlas piyazı kuru fasulye, maydanoz, soğan ve sumaktan oluşan bir yemek için kullanılan genel bir terim olarak tanımlarken, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen "Antalya usulü piyaznın da tarifini verdi.
ANTALYA PİYAZI TARİFİ
Tahin, limon suyu ve sirkeden oluşan zengin ve yumuşak bir sos içerir. Fasulyelerin üzerine sos eklenir ve yemek genellikle doğranmış domates, dilimlenmiş soğan, haşlanmış yumurta, zeytinyağı ve maydanozla süslenir.
Kısır 14. sırada yer alırken, zeytin piyazı 23, közlenmiş patlıcan salatası ise 42. sırada yer aldı.
İşte Dünyanın En İyi 100 Salatası listesinde ilk 10'da yer alan lezzetler;
1. Yunanistan: Dakos
2. Yunanistan: Horiatiki Salata
3. Tunus: Houria
4. İtalya: Capri Salatası
5. Lübnan: Fettuş Salatası
6. Bulgaristan: Şopska Salatası
7. Endonezya: Pecel
8. Çin: Pai Huang Gua
9. Türkiye: Antalya Piyazı
10. Tunus: Mechouia Salatası
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