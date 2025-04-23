Dünyanın en iyi 50 salatası belli oldu: Piyazın kıymetini dünya da anladı

Dünyanın En İyi 50 Salatası listesinde dört Türk salatası da yer aldı. Türkiye’nin zengin mutfak kültürünü yansıtan bu lezzetler, uluslararası arenada büyük beğeni topladı. Hem sağlıklı hem pratik bir o kadar da lezzetli olan Piyaz listenin 9. sırasında yer aldı.

Yaptığı yemek listeleriyle bilinen Taste Atlas internet sitesi, dünyanın en çok beğenilen 100 salatasını sıraladı.

Taste Atlas piyazı kuru fasulye, maydanoz, soğan ve sumaktan oluşan bir yemek için kullanılan genel bir terim olarak tanımlarken, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen "Antalya usulü piyaznın da tarifini verdi.

ANTALYA PİYAZI TARİFİ

Tahin, limon suyu ve sirkeden oluşan zengin ve yumuşak bir sos içerir. Fasulyelerin üzerine sos eklenir ve yemek genellikle doğranmış domates, dilimlenmiş soğan, haşlanmış yumurta, zeytinyağı ve maydanozla süslenir.

