Dünyanın en iyi 7 kütüphanesi arasında: Burdur Halk Kütüphanesi'nde yenilikçi çalışma

Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) tarafından "Büyük Ölçekli Projeler" kategorisinde dünyanın en iyi 7 kütüphanesi arasında yer alan Burdur İl Halk Kütüphanesi "Yaşayan Kütüphane" konseptinde çalışacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Burdur İl Halk Kütüphanesi, sürdürülebilirlik ve yenilikçi uygulamalarıyla dünya çapında büyük bir başarıya imza atarak IFLA Çevre, Sürdürülebilir ve Kütüphaneler Grubunca düzenlenen 10. IFLA Yeşil Kütüphane Ödülleri 2025 kapsamında Büyük Ölçekli Projeler kategorisinde dünyanın en iyi 7 kütüphanesi arasına girdi.

135 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ



81 bin kaynağın yer aldığı kütüphanede, 27 bin üye bulunurken bir yılda 135 bin kişi ziyaret etti. Sadece kitap ödünç alma veya ders çalışma alanı olarak kullanılmayan kütüphane, vatandaşların ve çocukların sosyal hayatına etki edecek faaliyetler de gerçekleştirerek günlük hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kütüphanede gönüllüler ve kütüphaneciler tarafından düzenlenen "Yaşayan Kütüphane" konsepti kapsamındaki atölyeler ise büyük ilgi görüyor.



Burdur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Küçük, kütüphaneleri yalnızca bir okuma alanı olarak değil, insanların zaman geçirilebileceği mekan olarak değerlendirdiklerini ve bu doğrultuda farklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Okuldan, evden sonra kütüphaneleri "üçüncü mekan" olarak nitelendirdiklerini belirten Küçük, "Etkinlikleri düzenlemekteki en büyük amacımız kütüphane farkındalığını oluşturmak. Bu farkındalıkla toplumda farklı bir yerde olmayı hedefliyoruz ve bu kapsamda da kütüphaneye ilgi çekmeye çalışıyoruz." dedi.



Gönüllüler ve kütüphaneciler tarafından "Yaşayan Kütüphane" kapsamında düzenlenen atölyelerin büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Küçük, kütüphanenin sadece fiziki altyapısıyla değil, toplumu bilinçlendiren çevreci etkinlikleriyle de fark oluşturduğunu ifade etti.



Kütüphanede kurulan birden fazla atölyenin bulunduğuna dikkati çeken Küçük, "Bunlardan biri 2022 yılında kurduğumuz sanal gerçeklik atölyesi. Ayrıca, maker ahşap tasarım, bilim atölyelerimiz var. Bakanlığa bağlı kütüphanelerin içinde tek olan gezegen evi (planetaryum) atölyemiz var. Geçen sene kazandırdığımız robot ve lazer yazıcı atölyemizde misafirlerimizi ağırlıyoruz." diye konuştu.



"TOPLUMDA EKSİK OLAN YERLERE DEĞİNMEK İÇİN DE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"

Sanat alanında da çalışmalarının olduğunu ifade eden Küçük, "Drama etkinliklerimiz var, masal saatlerimiz var. Tabii ki farkındalık oluşturmak için sadece atölyeler düzenlemek değil toplumda eksik olan yerlere değinmek için de çalışmalar yürütüyoruz. Bir kütüphane farkındalığı yaratmak için 21 Aralık ‘Dünya Roman Kahramanları Günü’ne özel çektiğimiz bir kısa filmimiz var ve bu da toplumdan büyük ilgi gördü." diye konuştu.



Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde ilk 7'ye girme süreçlerinden bahseden Küçük, "Köy okullarına Gezici Kütüphane ile giderek kütüphaneye gelemeyen çocuklarda eğitimdeki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırıyoruz, geri dönüşüm atölyeleri yapıyoruz. Bu şekilde aktivitelerle sürdürülebilirliği destekliyoruz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​



Küçük, sürdürebilirlik çalışmalarına devam ettiklerini ve yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydetti. Küçük, 2025 Aile Yılı kapsamında ailelerle birlikte çevre atölyeleri düzenlemek istediklerini anlatarak, aile ve çocuklar için kütüphane dışında çalışma yapacaklarını dile getirdi. Mehmet Küçük, hedeflerinin, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) Çevre, Sürdürülebilir ve Kütüphaneler Grubunca düzenlenen Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde ilk 3'e girmek olduğunu ifade etti.