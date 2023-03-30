Dünyanın en nadir elmaslarından "Sonsuz Pembe" satışa çıkıyor

Müzayede evinden mücevher uzmanı Quig Bruning, 10,57 karatlık "Sonsuz Pembe" için "tarihte bulunan en önemli elmaslardan biri" ifadelerini kullandı. Bruning, "Bu elmas, hayatımda gördüğüm ve piyasadaki en güzel ve en yoğun renge sahip" diye ekledi.

Dünyada pembe elmasların ilk kez Hindistan'daki madenlerde 16. yüzyılda bulunduğu biliniyor. Daha sonra bu elmaslara Afrika, Avusturalya, Brezilya ve Rusya'da da rastlanıldı.