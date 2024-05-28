"Dünyanın en pahalı albümü" dinleyicileriyle buluşacak: Başka kopyası yok!

Avustralya'daki bir galeride, 2015'te 2 milyon dolara satılan ve dünyanın en pahalı albümü olarak gösterilen ve tek kopyası bulunan Wu-Tang Clan grubuna ait "Once Upon a Time in Shaolin" isimli albüm dinleyicilerle buluşacak.



ABC News Avustralya'nın haberine göre, el oyması nikel bir kutunun içerisinde bulunan ve sanat eseri olarak tasarlanan albümün dünya üzerinde başka bir kopyası bulunmuyor. ABD'nin New York kentinde 2006-2013 yılları arasında kaydedilen albüm, 2015'te 2 milyon dolara satılmasıyla bugüne kadar satılan en pahalı kayıt olma özelliği taşıyor.



Tazmanya'daki Eski ve Yeni Sanat Müzesi (MONA), Haziran'da 10 gün boyunca düzenleyeceği etkinlikte albümün 30 dakikalık bölümünü çalacak.

