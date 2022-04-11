Dünyanın en ünlü kemancılarından Ara Malikian 9 Haziran’da İstanbul'da

İspanyol kemancı ve müzisyen Ara Malikian dünya turnesini İstanbul’a taşıyor. 'The Ara Malikian World Tour' kapsamında yeniden Türkiye'ye gelecek olan keman virtüözü Malikian 9 Haziran’da Zorlu PSM’de müzikseverlerle buluşacak.

İlk konserini 13 yaşında veren Malikian’ın müziğe ve kemana olan tutkusu, yıllar içinde onu dünyanın en ünlü keman virtüözlerinden biri yaptı.



Özgün performanslarıyla öne çıkan Malikian, bu sefer ilhamını oğlundan aldı. Sanatçı, oğluyla birlikte geçirdiği zamanları ve unuttuğu duyguları sahnelere taşıyacak.