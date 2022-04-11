Dünyanın en ünlü kemancılarından Ara Malikian 9 Haziran’da İstanbul'da

Dünyanın en ünlü kemancılarından Ara Malikian, 'The Ara Malikian World Tour' turnesi kapsamında 9 Haziran’da Zorlu PSM’de sahne alacak.

Dünyanın en ünlü kemancılarından Ara Malikian 9 Haziran’da İstanbul'da

Haberler 11.04.2022 - 12:04

DİĞER SANAT HABERLERİ

Matthieu Esnult Piyano Resitali 12 Nisan'da İstanbul'da

Matthieu Esnult Piyano Resitali 12 Nisan'da İstanbul'da

Category
Efsanevi fotoğrafçı Josef Koudelka’nın Türkiye yolculuğunu anlatan film 41. İstanbul Film Festivali’nde

Efsanevi fotoğrafçı Josef Koudelka’nın Türkiye yolculuğunu anlatan film 41. İstanbul Film Festivali’nde

Category

İspanyol kemancı ve müzisyen Ara Malikian dünya turnesini İstanbul’a taşıyor. 'The Ara Malikian World Tour' kapsamında yeniden Türkiye'ye gelecek olan keman virtüözü Malikian 9 Haziran’da Zorlu PSM’de  müzikseverlerle buluşacak.

İlk konserini 13 yaşında veren Malikian’ın müziğe ve kemana olan tutkusu, yıllar içinde onu dünyanın en ünlü keman virtüözlerinden biri yaptı.

Özgün performanslarıyla öne çıkan Malikian, bu sefer ilhamını oğlundan aldı. Sanatçı, oğluyla birlikte geçirdiği zamanları ve unuttuğu duyguları sahnelere taşıyacak.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...