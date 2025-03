Dünyanın en zengin YouTuber'ı MrBeast kitap yazacak

MrBeast adıyla tanınan 26 yaşındaki ünlü Youtuber Jimmy Donaldson yazar oluyor. Gerçek adlı Jimmy Donaldson olan YouTuber, roman yazacağını açıkladı.



Deadline'ın haberine göre, YouTube'da 379 milyon takipçisi olan Donaldson, Amerikalı yazar James Patterson ile birlikte çalışacak. Romanın gerilim ve gizem türünde olacağı ve film, televizyon hakları için yapım şirketlerinin sıraya girdiği belirtildi. Romanının adı henüz açıklanmadı ancak Squid Games'teki konulara benzer temaları işleyeceği biliniyor.



Patterson'ın birçok romanı beyazperdeye aktarıldı. Ünlü yazar daha önce Bill Clinton (The President Is Missing and The President's Daughter), Dolly Parton (Run, Rose, Run) ve Michael Crichton (Eruption) gibi isimlerle çalıştı.