Dünyanın ilk kehanet merkezi Apollon Tapınağı, gece müzeciliğine açıldı

2 bin 600 yıldır ayakta duran Apollon Tapınağı, hem hikayesi hem de görkemli yapısı ile ziyaretçilerini selamlıyor. Günümüze kadar korunarak gelen Apollon Tapınağı’nda gerçekleştirilen çevre düzenleme ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Milattan Önce (M.Ö.) 8. yüzyılda İyonyalılar tarafından inşa edilen tapınağın, Yunan mitolojisindeki Tanrı Kral Zeus'un oğlu Apollon'a adandığı düşünülürken, tarihi tapınak geçtiğimiz 5 Ağustos’da gerçekleştirilen test açılışının ardından ziyaretçilerini kabul etmeye başlamıştı.

Yapılan çalışmalar kapsamında aydınlatma işleri de tamamlanırken tapınak, gece müzeciliği için de ziyarete açıldı. Saat 18.50’de gündüz ziyaretlerinin sonlandırıldığı tapınak, 19.00 - 21.00 saatleri arasında da ziyaret edilebilecek.