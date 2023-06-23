Dwayne Johnson Hızlı ve Öfkeli serisine dönüyor: Filmin adı belli oldu

2011 yılında vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filmiyle dünyaca ünlü aksiyon serisine dahil olan Dwayne Johnson, Hobbs rolüyle geri dönüyor.

Dwayne Johnson Hızlı ve Öfkeli serisine dönüyor: Filmin adı belli oldu

Son olarak Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminde Jason Statham ve Idris Elba ile birlikte rol alan , geçtiğimiz haftalarda Hızlı ve Öfkeli serisine döneceğini açıklamıştı.

Yeni Hızlı ve Öfkeli spin-off filminin adı belli oldu. Production Weekly'nin haberine göre yeni filmin adı "Fast & Furious Presents: Hobbs & Reyes" olacak.

Öte yandan Johnson, Luke Hobbs karakteriyle serinin son filmi Fast X'de (Hızlı ve Öfkeli 10) küçük bir sahnede yer almıştı.

Dwayne Johnson Hızlı ve Öfkeli serisine dönüyor: Filmin adı belli oldu - 1

Yeni Hızlı ve Öfkeli filminin, serinin son filmi Fast X ile Fast X: Bölüm 2 arasında bir köprü olacağı belirtiliyor.

GERİ DÖNMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan, 2021 yılında Vin Diesel tarafından Hızlı ve Öfkeli (Fast and Furious) serisine geri dönme çağrısı yapılan Dwayne Johnson, seriye asla dönmeyeceğini söylemiş ve Diesel'i manipülatör olmakla suçlamıştı.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...