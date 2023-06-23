Dwayne Johnson Hızlı ve Öfkeli serisine dönüyor: Filmin adı belli oldu

Son olarak Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminde Jason Statham ve Idris Elba ile birlikte rol alan Dwayne Johnson, geçtiğimiz haftalarda Hızlı ve Öfkeli serisine döneceğini açıklamıştı.

Yeni Hızlı ve Öfkeli spin-off filminin adı belli oldu. Production Weekly'nin haberine göre yeni filmin adı "Fast & Furious Presents: Hobbs & Reyes" olacak.

Öte yandan Johnson, Luke Hobbs karakteriyle serinin son filmi Fast X'de (Hızlı ve Öfkeli 10) küçük bir sahnede yer almıştı.