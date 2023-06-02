Dwayne Johnson Hızlı ve Öfkeli serisine geri dönüyor

Son olarak Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminde Jason Statham ve Idris Elba ile birlikte rol alan Dwayne Johnson, Hızlı ve Öfkeli serisine döneceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Johnson, Luke Hobbs karakterini yeniden canlandıracağını söyledi. Hayranlarına destekleri için teşekkür eden yıldız, serinin son filmi Fast X'de (Hızlı ve Öfkeli 10) küçük bir sahnede yer almıştı.