Dwayne Johnson Hızlı ve Öfkeli serisine geri dönüyor

2011 yılında vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (Fast 5) filmiyle dünyaca ünlü aksiyon serisine dahil olan Dwayne Johnson, Hobbs rolüyle beyaz perdeye döneceğini açıkladı.

Dwayne Johnson Hızlı ve Öfkeli serisine geri dönüyor

Son olarak Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminde Jason Statham ve Idris Elba ile birlikte rol alan , Hızlı ve Öfkeli serisine döneceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Johnson, Luke Hobbs karakterini yeniden canlandıracağını söyledi. Hayranlarına destekleri için teşekkür eden yıldız, serinin son filmi Fast X'de (Hızlı ve Öfkeli 10) küçük bir sahnede yer almıştı.

Dwayne Johnson Hızlı ve Öfkeli serisine geri dönüyor - 1

Yeni Hızlı ve Öfkeli filminin, serinin son filmi Fast X ile Fast X: Bölüm 2 arasında bir köprü olacağı belirtiliyor.

GERİ DÖNMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan, 2021 yılında Vin Diesel tarafından Hızlı ve Öfkeli (Fast and Furious) serisine geri dönme çağrısı yapılan Dwayne Johnson, seriye asla dönmeyeceğini söylemiş ve Diesel'i manipülatör olmakla suçlamıştı.

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