Dwayne Johnson'dan greve destek

Hollywood'un sevilen oyuncularından Dwayne Johnson, son 63 yılın en büyük Hollywood grevine destek verdi. Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği (SAG-AFTRA) maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev başlatmıştı.
"Black Adam", "Moana" ve " Baywatch" gibi filmlerle tanınan ABD'li oyuncu Johnson, SAG-AFTRA Vakfı'na tarihi bir bağışta bulundu.
51 yaşındaki Johnson, bu "tarihi" bağışla binlerce SAG-AFTRA üyesine yardım edecek. Net bir rakam verilmemekle birlikte oyuncunun 7 haneli bir bağışta bulunduğu biliniyor.
SAG-AFTRA Vakfı, Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği'ne bağlı 160 bin üyeye mali destekte bulunuyor.
SAG-AFTRA Vakfı'nın başkanı Courtney B. Vance, Johnson'ın bağışının, yapılan en büyük bağış olduğunu belirtti.
HOLLYWOOD'DA GREV
Yazarların bir süredir devam eden grevine oyuncuların da dahil olmasıyla Hollywood'da son 63 yılın en büyük grevi gerçekleşiyor.
Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği'nin (SAG-AFTRA) oyuncular adına başlattığı grev, yüzlerce oyuncu ve yazarın, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine kaçınılmaz hale geldi. Hollywood'da dev yapımları durduran greve ünlü isimler de destek veriyor.
Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyelerinin film prömiyerlerine katılması, yer aldıkları yapımlar için röportaj vermesi, ödül törenlerine girmesi, film festivallerine katılması ve sosyal medyada filmlerinin reklamını yapması yasak.
EN ÇOK KAZANAN AKTÖR
ABD'li oyuncu, bu yılın ilerleyen zamanlarında Chris Evans ve J.K. Simmons'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı "Red One" adlı filmle izleyiciyle buluşacak. Puck News'ın haberine göre, oyuncu bu filmden 50 milyon dolar kazandı. Callum Drift, Commander of the E.L.F rolünü canlandıran Johnson, Hollywood tarihine adını yazdıracak bir rekora imza attı.
Oyuncu, 50 milyon dolar ile bir filmden en çok kazanan aktör olarak tarihe geçti. Oyuncu 2019 tarihli "Jumanji: The Next Level" filminden ve "Red Notice" adlı filmden 23,5 milyon dolar almıştı.
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