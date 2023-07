Dwayne Johnson'dan greve destek

EN ÇOK KAZANAN AKTÖR

ABD'li oyuncu, bu yılın ilerleyen zamanlarında Chris Evans ve J.K. Simmons'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı "Red One" adlı filmle izleyiciyle buluşacak. Puck News'ın haberine göre, oyuncu bu filmden 50 milyon dolar kazandı. Callum Drift, Commander of the E.L.F rolünü canlandıran Johnson, Hollywood tarihine adını yazdıracak bir rekora imza attı.

Oyuncu, 50 milyon dolar ile bir filmden en çok kazanan aktör olarak tarihe geçti. Oyuncu 2019 tarihli "Jumanji: The Next Level" filminden ve "Red Notice" adlı filmden 23,5 milyon dolar almıştı.