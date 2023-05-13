Ed Sheeran çalıntı şarkı davasını geride bıraktı: Yeni albümü zirvede

"MÜZİĞİ BIRAKIRIM" DEMİŞTİ

Şarkıcı daha önceki açıklamalarında hakkındaki suçlamaların gerçek olması durumunda müziği bırakacağını söylemişti. Şarkıcı, "Eğer olur da davayı kaybedersem ben artık tamamım, işim bitti" dedi. Davayı kaybetmesi halinde müzisyenliği bırakacağını söyleyen Sheeran, "Tüm hayatımı bir sanatçı ve söz yazarı olmaya adadım, ancak bunun biri tarafından küçümsenmesini gerçekten aşağılayıcı buluyorum" dedi.

