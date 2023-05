Ed Sheeran çalıntı şarkı davasını geride bıraktı: Yeni albümü zirvede

2014 yılında büyük bir başarı yakalayan “Thinking Out Loud” şarkısının Martin Gaye’in 1973 tarihli “Let’s Get In On” şarkısından kopyaladığı öne sürülen İngiliz şarkıcı Ed Sheeran mahkemeye çıkmış ve davada suçsuz bulunmuştu.

Şarkının tamamen kendisine ait olduğunu kanıtlayan Grammy ödüllü şarkıcı, yeni albümüyle gündeme geldi.