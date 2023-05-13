Ed Sheeran çalıntı şarkı davasını geride bıraktı: Yeni albümü zirvede

Martin Gaye’in 1973 yılında piyasaya çıkardığı “Let’s Get In On” şarkısını çalmakla suçlanan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, davada suçsuz bulunmuştu. Sheeran, piyasaya çıkardığı son albümü ile cuma günü müzik listelerinde zirveye yerleşti.

Ed Sheeran çalıntı şarkı davasını geride bıraktı: Yeni albümü zirvede

2014 yılında büyük bir başarı yakalayan “Thinking Out Loud” şarkısının Martin Gaye’in 1973 tarihli “Let’s Get In On” şarkısından kopyaladığı öne sürülen İngiliz şarkıcı mahkemeye çıkmış ve davada suçsuz bulunmuştu.

Şarkının tamamen kendisine ait olduğunu kanıtlayan Grammy ödüllü şarkıcı, yeni albümüyle gündeme geldi.

Ed Sheeran çalıntı şarkı davasını geride bıraktı: Yeni albümü zirvede - 1

ALBÜMÜ İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Çalıntı şarkı davası nedeniyle zor günler yaşayan şarkıcının "Subtract” ismini taşıyan yeni albümü, listelerde art arda altıncı bir numaralı albümü oldu.

Albümün, şarkısının eşi Cherry’nin hamileyken bir tümör teşhisi konduğu, yakın arkadaşı Jamal’ın hayatını kaybettiği ve hit şarkısı “Shape Of You” için mahkemede telif hakkı savaşı verdiği bir dönemde yazıldığı biliniyor.

YILIN EN HIZLI SATAN ALBÜMÜ

Sheeran'in yeni albümü 2023’ün şimdiye kadarki en hızlı satan albümü oldu. Dörtte üçü fiziksel olarak satılan albüm, aynı zamanda haftanın en çok satan plağı da oldu.

The Guardian, "Subtract" için şarkıcının "en iyi albümü" ifadesini kullandı.

Ed Sheeran çalıntı şarkı davasını geride bıraktı: Yeni albümü zirvede - 2

"MÜZİĞİ BIRAKIRIM" DEMİŞTİ

Şarkıcı daha önceki açıklamalarında hakkındaki suçlamaların gerçek olması durumunda müziği bırakacağını söylemişti. Şarkıcı, "Eğer olur da davayı kaybedersem ben artık tamamım, işim bitti" dedi. Davayı kaybetmesi halinde müzisyenliği bırakacağını söyleyen Sheeran, "Tüm hayatımı bir sanatçı ve söz yazarı olmaya adadım, ancak bunun biri tarafından küçümsenmesini gerçekten aşağılayıcı buluyorum" dedi.

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