Ed Sheeran çalıntı şarkı davasını geride bıraktı: Yeni albümü zirvede

2014 yılında büyük bir başarı yakalayan “Thinking Out Loud” şarkısının Martin Gaye’in 1973 tarihli “Let’s Get In On” şarkısından kopyaladığı öne sürülen İngiliz şarkıcı Ed Sheeran mahkemeye çıkmış ve davada suçsuz bulunmuştu.
Şarkının tamamen kendisine ait olduğunu kanıtlayan Grammy ödüllü şarkıcı, yeni albümüyle gündeme geldi.
ALBÜMÜ İLK SIRAYA YERLEŞTİ
Çalıntı şarkı davası nedeniyle zor günler yaşayan şarkıcının "Subtract” ismini taşıyan yeni albümü, listelerde art arda altıncı bir numaralı albümü oldu.
Albümün, şarkısının eşi Cherry’nin hamileyken bir tümör teşhisi konduğu, yakın arkadaşı Jamal’ın hayatını kaybettiği ve hit şarkısı “Shape Of You” için mahkemede telif hakkı savaşı verdiği bir dönemde yazıldığı biliniyor.
YILIN EN HIZLI SATAN ALBÜMÜ
Sheeran'in yeni albümü 2023’ün şimdiye kadarki en hızlı satan albümü oldu. Dörtte üçü fiziksel olarak satılan albüm, aynı zamanda haftanın en çok satan plağı da oldu.
The Guardian, "Subtract" için şarkıcının "en iyi albümü" ifadesini kullandı.
"MÜZİĞİ BIRAKIRIM" DEMİŞTİ
Şarkıcı daha önceki açıklamalarında hakkındaki suçlamaların gerçek olması durumunda müziği bırakacağını söylemişti. Şarkıcı, "Eğer olur da davayı kaybedersem ben artık tamamım, işim bitti" dedi. Davayı kaybetmesi halinde müzisyenliği bırakacağını söyleyen Sheeran, "Tüm hayatımı bir sanatçı ve söz yazarı olmaya adadım, ancak bunun biri tarafından küçümsenmesini gerçekten aşağılayıcı buluyorum" dedi.