Ed Sheeran yeni şarkısıyla Miley Cyrus'ı zirveden indirdi

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, yakında çıkacak olan "Subtract" albümünden ilk teklisinin yayınlanmasının ardından ülkesindeki müzik listesinde bir numara oldu. 32 yaşındaki şarkıcı, Flowers şarkısı ile 10 haftadır listenin zirvesinde olan Amerikalı meslektaşı Miley Cyrus’ı da tahtından indirdi.

14'üncü teklisindeki bir numaraya yükselen "Eyes Closed" şarkısı, Sheeran’ı, Birleşik Krallık tarihindeki en başarılı üçüncü liste başı yaptı. Listenin ilk sırasında Elvis Presley 21 kez ile rekoru elinde tutarken, The Beatles da 17 kez birinci olarak ikinci sırada yer aldı.