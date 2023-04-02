Ed Sheeran yeni şarkısıyla Miley Cyrus'ı zirveden indirdi

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, yakında çıkacak olan "Subtract" albümünden ilk teklisinin yayınlanmasının ardından ülkesindeki müzik listesinde bir numara oldu. 32 yaşındaki şarkıcı, Flowers şarkısı ile 10 haftadır listenin zirvesinde olan Amerikalı meslektaşı Miley Cyrus’ı da tahtından indirdi.
14'üncü teklisindeki bir numaraya yükselen "Eyes Closed" şarkısı, Sheeran’ı, Birleşik Krallık tarihindeki en başarılı üçüncü liste başı yaptı. Listenin ilk sırasında Elvis Presley 21 kez ile rekoru elinde tutarken, The Beatles da 17 kez birinci olarak ikinci sırada yer aldı.
İNTİHARA MEYİLLİ OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
Ünlü şarkıcı, son dönemde, müzikten ziyade özel hayatıyla gündemdeydi. Son albümünü yaparken en yakın arkadaşı Jamal Edwards’ın ölümünden sonra intihar düşünceleriyle karşı karşıya kaldığını açıklayarak hayranlarını endişelendirmişti.
Sheeran, ertesi ay başka bir yakın arkadaşı olan Avustralyalı kriket oyuncusu Shane Warne öldüğünde de, “boğuluyormuş” gibi hissettiğini ayrıntılı olarak anlatmıştı.
Sheeran ayrıca, 2019’da evlendiği eşi Cherry Seaborn’a ikinci çocuklarına hamileyken tümör teşhisi konduğunu söylemiş, doğuma kadar tedavinin mümkün olmadığını, bu nedenle zor günler geçirdiklerini anlatmıştı.