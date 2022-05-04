Ed Sheeran'dan Ukrayna'ya özel şarkı

Antytila adındakı Ukraynalı müzik grubu, Ukrayna-Rusya savaşından etkilenen Ukrayna halkı için İngiliz şarkıcı Ed Sheeran ile bir şarkı besteledi.



Grubun solisti Taras Topolya “Ed, Ukrayna halkı için hissettiğimiz acıyı ve sevgiyi anlıyor” diyerek şarkının Rusya saldırısı altındaki Ukraynalılar için yazıldığını dile getirdi. Şarkıcı Kiev’in batısındaki Borodyanka’da tıbbi görevli olarak çalışırken şarkının sözlerinin ortaya çıktığını belirtti.



ORDUYA KATILDILAR



Ukrayna’nın ünlü müzik gruplarından Antytila, ülkenin içinde olduğu bu süreçte müzik yapmayı bıraktı ve orduya katıldı. Klipte de şarkıcı askeri üniforma giyiyor.

