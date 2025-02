Ed Sheeran'ın Hindistan'daki sokak konseri yarıda kesildi

"Shape of You", " Thinking Out Loud", "Perfect" ve "Bad Habits" gibi hit parçalara imza atan İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, dünya turu kapsamında sahne almak üzere Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Bengaluru kentine geldi.

Hindustan Times'ın haberine göre; Sheeran, konser öncesi gitarını alıp Bengaluru'daki bir sokakta şarkı söylemeye başladı. Ancak kent polisi, İngiliz şarkıcının performansını yarıda kesti.



Polis yetkilileri, organizatör ekibin, Sheeran'ın sokakta şarkı söylemesi için izin talep ettiğini fakat sokaktaki yoğunluk nedeniyle izin verilmediğini belirtti.