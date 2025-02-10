Ed Sheeran'ın Hindistan'daki sokak konseri yarıda kesildi

Hindustan Times'ın haberine göre; Sheeran, konser öncesi gitarını alıp Bengaluru'daki bir sokakta şarkı söylemeye başladı. Ancak kent polisi, İngiliz şarkıcının performansını yarıda kesti. Polis yetkilileri, organizatör ekibin, Sheeran'ın sokakta şarkı söylemesi için izin talep ettiğini fakat sokaktaki yoğunluk nedeniyle izin verilmediğini belirtti.

"İZNİMİZ VARDI AMA YİNE DE SORUN YOK"

Ed Sheeran ise sosyal medya hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda, "Sokakta müzik yapmak için iznimiz vardı, bu yüzden tam olarak o noktadaydık. Önceden planlanmıştı, rastgele gelmemiştik. Yine de sorun yok" ifadesini kullandı.