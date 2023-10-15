Eddie Murphy'den Noel filmi geliyor: Candy Cane Lane

Eddie Murphy ve Tracee Ellis Ross'un başrolleri paylaştığı yeni Noel komedisi “Candy Cane Lane”, sinemaseverler arasında büyük heyecan yarattı. Mahallesinin yıllık Noel evi dekorasyon yarışmasını kazanma misyonuna sahip bir adamı konu alan filmin yönetmen koltuğunda Reginald Hudlin oturuyor.
Kelly Younger'in senaryosunu yazdığı, Brian Grazer, Karen Lunder ve Charisse Hewitt-Webster'ın yanı sıra Eddie Murphy de yapımcılığı üstlendiği filmin kasdrosunda Jillian Bell, Thaddeus J. Mixson, Ken Marino, Nick Offerman, Robin Thede, Chris Redd, Genneya Walton, Madison Thomas, D.C. Young Fly, Riki Lindhome, Anjelah Johnson-Reyes, Lombardo Boyar, Danielle Pinnock ve Timothy Simons yer alıyor.
Filmde Chris (Eddie Murphy), kazanma şansını arttırmak için Pepper adındaki haylaz bir elfle yanlışlıkla bir anlaşma yaptıktan sonra, Pepper 12 Günlük Noel'i hayata geçiren ve tüm kasabayı kasıp kavuran bir büyü yapar.
Ailesinin tatilini mahvetme riskini göze alan Chris, karısı Carol ve üç çocukları, Pepper'ın büyüsünü kırmak, sinsi büyülü karakterlerle savaşmak ve Noel'i herkes için kurtarmak için zamana karşı yarışmak zorundadır.
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