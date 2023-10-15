Eddie Murphy'den Noel filmi geliyor: Candy Cane Lane

Filmde Chris (Eddie Murphy), kazanma şansını arttırmak için Pepper adındaki haylaz bir elfle yanlışlıkla bir anlaşma yaptıktan sonra, Pepper 12 Günlük Noel'i hayata geçiren ve tüm kasabayı kasıp kavuran bir büyü yapar.



Ailesinin tatilini mahvetme riskini göze alan Chris, karısı Carol ve üç çocukları, Pepper'ın büyüsünü kırmak, sinsi büyülü karakterlerle savaşmak ve Noel'i herkes için kurtarmak için zamana karşı yarışmak zorundadır.

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