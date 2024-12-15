Eddie Redmayne'in yeni projesi belli oldu

"Mr. Robot" dizisinin yaratıcısı Sam Esmail'in yazıp yöneteceği “Panic Carefully” adlı gerilim filmi için hazırlıklar sürüyor.

Julia Roberts ile Elizabeth Olsen'ın başrolleri paylaşacağı filmin kadrosu şekilleniyor. Projeye son olarak ünlü İngiliz aktör Eddie Redmayne dahil oldu.

Filmin konusu hakkındaki detaylar gizli tutulsa da "Mr. Robot" dizisi ve "Kuzuların Sessizliği" filmini hatırlatan bir yapım olacağı belirtiliyor.

Öte yandan Sam Esmail ve Julia Roberts, daha önce "Homecoming", "Gaslit" ve "Leave the World Behind" gibi yapımlarda birlikte çalışmıştı.