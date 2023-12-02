Edebiyatçı Samim Kocagöz'ün hayatı belgesel oldu

Samim Kocagöz'ün hayatı Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet adıyla belgesel oldu. 1 yıllık çalışmanın sonunda hazırlanan ve ünlü yazar Samim Kocagöz'ün hayatının ve hayatındaki bilinmeyen dönüm noktalarının anlatıldığı belgeselin çekimleri İzmir, Aydın Söke ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Belgeselin ilk gösterimi 7 Aralık Perşembe günü Beyoğlu Sineması'nda sonraki gösterimleri ise İzmir ve Aydın Söke'de gerçekleştirilecek.



EDEBİYAT DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİ SAMİM KOCAGÖZ'Ü ANLATTI



Samim Kocagöz:Mecburi İstikamet belgeselinde Kocagöz'ü, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Doğan Hızlan, Feridun Andaç, oyuncu Tamer Levent, eski Dışişleri Bakanı yeğeni Şükrü Sina Gürel, oğlu Şükrü Kocagöz ve kendisini tanıyan İzmirli edebiyat çevreleri tüm samimiyetiyle anlattı.



TAMER LEVENT SESLENDİRDİ



Edebiyat dünyasına kaynak oluşturacak arşiv niteliği taşıyan belgeselin seslendirmesini Türk Tiyatrosunun en önemli isimlerinden oyuncu Tamer Levent gerçekleştirdi. Belgeselin müziklerini de bir çok önemli dizi, film ve belgesel projesinde imzası olan Yıldıray Gürgen yaptı. Belgeselde Samim Kocagöz'ün hayatı, önemli dönemleri drama canlandırmalarla izleyiciye aktarıldı. Belgeselin yönetmenliğini, birçok başarılı belgeselde imzası olan ödüllü yönetmen Mesut Gengeç tarafından gerçekleştirildi. Belgesel projesinin genel koordinatörlüğünü Bülent Günal, proje -kurgu sorumluluğunu Yılmaz Aydın yaparken senaryosunu Cansu Yücelen yazdı.



SAMİM KOCAGÖZ:MECBURİ İSTİKAMET EDEBİYAT DÜNYASINA IŞIK TUTAN BİR BELGESEL



Samim Kocagöz'ün Aydın Söke'de başlayan hayatını ve yaşamın tüm önemli dönemlerini aktardıkları belirten Yönetmen Mesut Gengeç, "Samim Kocagöz'ün hayatının her yönüyle çok değerli bir yazar öyküsünü içinde barındırıyor. 77 yıllık yaşamının tüm tanıklıklarını, hatıralarını ve eserlerini bu belgesel projesinde aktarmaya çalıştık. Büyük bir titizlikle hazırlanan belgeselin çekimleri 1 yıl sürdü. Özel belgelerin incelendiği ve yazarın yakın çevresinin de yer aldığı çalışma aynı zamanda edebiyat dünyamıza da ışık tutuyor. Samim Kocagöz, 1940'lar aydın kuşağının yaşadığı ağır baskıcı dönemin tüm zorluklarını yaşamış bir isimdi. Edebiyat yazarı olarak çalışkanlığı, yardım severliği ve insani yönü birçok kişiye örnek olacak türden olan Samim Kocagöz'ün hayatını belgeselde derinlemesine ele aldık" dedi.