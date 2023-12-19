"Edebiyattan Tuvale Roman Kahramanları" resim sergisi açıldı

Deniz, roman temalarını tuvale taşıma fikrini Ömer Asan ile geliştirdiklerini kaydederek, "Hangi romanlar üzerine resim çizileceğini Ömer belirledi. Romanları öğrencilere verdik. Öğrenciler okuduktan sonra bunlarla ilgili kompozisyonları oluşturdu. Okuduktan sonra romanlar üzerine notlar aldılar ve en son, gördüğünüz resimler oluşturuldu" ifadesini kullandı.



Serginin öğrenciler arasında dayanışma fikri oluşturduğuna dikkati çeken Deniz, "Bir araya gelen genç arkadaşların dayanışma içerisinde yaptığı bir çalışma. Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyorum. Sonucunun da etkili olduğunu, ressam arkadaşların kişiliklerini ve duyarlılıklarını yansıttığını düşünüyorum" diye konuştu.

SERGİ 29 ARALIK'A KADAR AÇIK OLACAK Maltepe Üniversitesinden bazı öğrenciler de roman kahramanı kılığında sergide bulundu.



Sergide, Türk romancılar Ahmet Hamdi Tanpınar, Halide Edip Adıvar ve Kemal Tahir'in yanı sıra Cengiz Aytmatov, Mihail Bulgakov, Lev Tolstoy gibi yazarların klasik eserlerine dair resimler yer alıyor.



Sergi 29 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak. FESTİVAL YARIN BAŞLIYOR

Yarın başlayacak 8. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali ise 21 Aralık'a kadar Maltepe'deki Marmara Eğitim Köyü'nde okurla buluşacak.



Son 100 yılda Türk romanındaki belli başlı yazar ve eserler, festival konukları ve öğrenciler tarafından festivalde ele alınacak.



Açılış konuşmasını yazar Gülten Dayıoğlu'nun yapacağı etkinliğe İnci Aral, Hilmi Yavuz, Haydar Ergülen, Oya Baydar, Feridun Andaç, Aslı E. Perker, Tuna Kiremitçi, Metin Celal, Adnan Özer, Serhat Demirel, Ercan Yılmaz, Oğuz Şenses, İbrahim Dizman, Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Güncel Önkal, Prof. Dr. Rüstem Arslan, Dr. Egemen Ozan Sönmez, Doç. Dr. Haluk Öner, Doç. Dr. Selda Uygur Gürbüz, Yusuf Çotuksöken, Kenan Göçer, Esra Yapıcıoğlu, Hasan Öztürk, Elvan Kaya Aksarı, İmren Tübcil, Mustafa Okumuş, Serkan Türk, Neslihan Önderoğlu ve Fecri Polat konuk olacak. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun