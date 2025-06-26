Eden filminden ilk tanıtım: Sydney Sweeney'den yeni imaj
Ödüllü yönetmen Ron Howard'ın yeni filmi Eden filmi için geri sayım başladı. Filmde Sydney Sweeney, Ana de Armas ve Jude Law başrolleri paylaşıyor.
Merakla beklenen Eden filminden ilk tanıtım yayınlandı. Akıl Oyunları (2002) filmiyle Oscar'a layık görülen Ron Howard'ın yeni filmi, medeniyeti terk edip ıssız bir adada kendi topluluğunua kurmak üzere yola çıkan bir grubun "şaşırtıcı gerçek hikayesini" konu alıyor.
Filmin kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor: Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl ve Sydney Sweeney.
EDEN NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Noah Pink'in senaryosunu kaleme aldığı yapım, 22 Ağustos'ta vizyona girecek.
FİLMİN KONUSU
Film, medeniyeti terk edip ıssız bir adaya yerleşen ve en büyük tehdidin acımasız iklim veya ölümcül vahşi yaşam değil, birbirleri olduğunu keşfeden bir grup yabancının hikayesini anlatıyor. Gerilim türündeki film, çarpık bir güç mücadelesini beyazperdeye taşıyor.
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