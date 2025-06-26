Eden filminden ilk tanıtım: Sydney Sweeney'den yeni imaj

Merakla beklenen Eden filminden ilk tanıtım yayınlandı. Akıl Oyunları (2002) filmiyle Oscar'a layık görülen Ron Howard 'ın yeni filmi, medeniyeti terk edip ıssız bir adada kendi topluluğunua kurmak üzere yola çıkan bir grubun "şaşırtıcı gerçek hikayesini" konu alıyor.

EDEN NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Noah Pink'in senaryosunu kaleme aldığı yapım, 22 Ağustos'ta vizyona girecek.

FİLMİN KONUSU

Film, medeniyeti terk edip ıssız bir adaya yerleşen ve en büyük tehdidin acımasız iklim veya ölümcül vahşi yaşam değil, birbirleri olduğunu keşfeden bir grup yabancının hikayesini anlatıyor. Gerilim türündeki film, çarpık bir güç mücadelesini beyazperdeye taşıyor.