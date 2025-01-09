Edip Akbayram yoğun bakımda: İşte son durumu

NTV canlı yayında Edip Akbayram hakkında konuşan Baran Bila, "Geçtiğimiz haftalarda zatürre tedavisi gören Edip Akbayram, taburcu oldu. Ancak 75 yaşındaki ünlü isim bu sabah evinde düştü ve bir iç kanama geçirdi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Akbayram, yoğun bakıma kaldırıldı ve entübe edildi. Ailesi ve sevenleri ünlü isimden gelecek iyi haberi bekliyor. Ciddi bir düşmeden, yaralanmadan ve iç kanamadan bahsediliyor. Edip Akbayram ile birçok servisten sağlık personeli ilgileniyor" dedi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Deniz Üstü Köpürür, Aldırma Gönül, Adiloş Bebe ve Kahpe Felek gibi dillerden düşmeyen eserleriyle hayranlarının gönlünde yer edinen ünlü sanatçı Edip Akbayram , Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımına kaldırıldı ve entübe edildi.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

1940 yılında Çorum'da dünyaya gelen Edip Akbayram, müzikal kariyerine 1970'li yıllarda başladı. Zamanla büyük bir hayran kitlesi edinen Akbayram, 1980'lerde, özellikle "Benim Şarkılarım" adlı albümüyle büyük bir çıkış yaptı.



Edip Akbayram 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlendi. Çiftin Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adında iki çocuğu bulunuyor.

Ünlü sanatçı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Deniz Üstü Köpürür, Aldırma Gönül, Adiloş Bebe ve Kahpe Felek gibi şarkılarıyla tanınıyor.