Edirne Caz Festivali 19 Eylül'de başlıyor

Edirne Caz Festivali için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu yıl ilki düzenlenen festival, 500 yıllık Rüstempaşa Kervansaray Oteli'nin avlusunda gerçekleştirilecek.



Festivalde 19 Eylül'de Birsen Tezer, Hüsnü Arkan ve Eylül Ergül, 20 Eylül'de ise Fatih Erkoç, Sattas ve Kolektif İstanbul grubu sahne alacak.

Vigor Sanat organizasyonuyla düzenlenen Edirne Caz Festivali, cazın farklı renklerini ve tarzlarını aynı sahnede buluşturmayı hedefliyor.