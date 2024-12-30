Edirne Devlet Tiyatrosunda ocak ayında iki oyun sahnelenecek

Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki sahnede yeni yılın ilk ayının ilk oyunu, Sıdıka Derya Gümral‘ın yönettiği tek perdelik çocuk oyunu "Harikalar mutfağı" olacak. "Harikalar mutfağı"nın müzip aşçılarının eğlenceli yemekler hazırlayacağı tek perdelik oyun Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncularınca sahneye konulacak.



Oyun 7, 8 Ocak saat 11.00'de izlenebilecek.



TRAJİKOMİK BİR HİKAYE

Ocak ayında sahnelenecek ikinci oyun ise Steven Berkoff’un yazdığı, Haluk Bilginer’in çevirdiği ve Hakkı Kuş’un yönettiği "Dolu düşün, boş konuş" oyunu olacak.



Hayat koşturmacası içinde yaşam mücadelesi veren bir aile ve dostlarının, birbirleriyle ve kendileri ile olan kopuk ilişki bağlarını, yalnızlıklarını, hayattaki anlam arayışlarını abartılı bir üslupla anlatan trajikomik bir hikaye tek perdede sunulacak.



Trabzon Devlet Tiyatrosu oyuncularının sahneye koyacağı oyun 14,15 Ocak’ta saat 20.00'de izlenebilecek.



Biletler, gişe ve internetten satın alınabilecek.