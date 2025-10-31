Edirne'deki Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon sürüyor

Edirne'deki Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Vali Yunus Sezer'in talimatıyla geçen yıl şubat ayında başlatılan ihya çalışmaları kapsamında, Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki 600 yıllık tarihi yapıda çevre temizliği yapıldı, toprak altında kalan bölümler gün yüzüne çıkarıldı.



Hamamda dış cephe, çatı ve iç mekan restorasyonları eş zamanlı olarak yürütülüyor. Restorasyonun tamamlanmasının ardından hamamın müze olarak işlev görmesi planlanıyor.



Vali Sezer, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek restorasyon ekibinden bilgi aldı. Sezer, kentteki tarihi ve kültürel yapıların ayağa kaldırılması için çalıştıklarını belirtti.



"GAZİ MİHAL HAMAMI YENİ YÜZÜNE KAVUŞUYOR"



Restorasyon çalışmalarının kente değer katacağını aktaran Sezer, "Bir yıl önceye kadar üzerinden yol geçen yıkılmaya yüz tutmuş Edirne'mizin vitrini Tarihi Gazi Mihal Hamamı yeni yüzüne kavuşuyor" ifadelerini kullandı.



Sezer, çalışmaların Edirne'ye değer katacağını kaydetti. Vali Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de eşlik etti.