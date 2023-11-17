Edirne'deki Makedon Kulesi'nin restorasyonunun gelecek yıl bitirilmesi hedefleniyor

Kemal Soytürk, restorasyonun 2024 sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Şükrüpaşa Tabyası'nda da restorasyon çalışmalarına başlayacaklarını belirten Soytürk, tabyayı bölümlendirdiklerini ifade etti.



Burasının Hıdırlık Tabya kadar önemli olduğunu dile getiren Soytürk, "Rölevesi bitti, restorasyon ve restitüsyon projesi yapılıyor. Yapının tamamının restore edilmesini beklemeye tahammülümüz yok şehir olarak. Valimizin talimatıyla, anıtın bulunduğu alanı, ziyaretçi kafeteryası ve dinlenme alanları olan bir şekilde düzenleyeceğiz. Ziyaretçiler anıtı gezip şehri seyredecek. Şükrü Paşa Tabyası'nın ilk etabını 2024 yılında bitirmiş olacağız. O süre içerisinde de tamamının projelerini Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna onaylatmış olacağız" dedi.