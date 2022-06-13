Ediz Hun'un hayatı kitap oldu: Film Gibi Geçti

Usta oyuncu Ediz Hun’un yaşam serüveni, sinema yazarı ve akademisyen Rıza Oylum’un söyleşilerinden oluşan 'Film Gibi Geçti' kitabıyla okurlarının karşısına çıkıyor.

Ediz Hun'un hayatı kitap oldu: Film Gibi Geçti

Haberler 13.06.2022 - 14:06

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Sinemaya ilk adımını attığı yıllardan günümüze dek 120’yi aşkın filmde başrol olarak yer alan Ediz Hun, dönemin popüler dergilerinden olan Ses’in, 1963 yılında düzenlediği sinema yıldızı yarışmasında birinci seçilmesini ve kısa sürede büyük bir ün elde etmesini 'Film Gibi Geçti' kitabıyla sevenlerine ve meraklılarına anlatıyor. İnkılâp Kitabevi imzasıyla okurlarına ulaşan kitabında; Türk sinemasının yakışıklı jönlerinden Ediz Hun, öğretim görevlisi Rıza Oylum’un sorularıyla Yeşilçam’ın kamera arkasına da yıllar sonra ışık tutuyor.

Film Gibi Geçti, usta oyuncu Ediz Hun’un Cihangir’de doğduğu evden Norveç’te geçirdiği öğrencilik yıllarına; ilk rol aldığı filmden milletvekili seçildiği güne kadar hayatının dönüm noktalarını okurlarına sunuyor. Ediz Hun, hayatına dair detayları içtenlikle anlatırken, 6-7 Eylül gibi dönemin kritik olaylarına da değiniyor. Yeşilçam’a genişçe yer ayrılan kitapta, içinde önemli filmlerden karelerin de bulunduğu bir fotoğraf albümüne yer veriliyor. Film Gibi Geçti, anılar ve resimlerle nostaljik bir okuma vadediyor.

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