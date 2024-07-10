Efes Antik Kent konserleri öncesi Yalın'dan sevenlerine rica

Yalın, 'Bir Büyülü Gece' isimli konseptiyle üç gün boyunca İzmir Efes Antik Kent'te sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü isim, tarihi mekanı korumak adına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına ricada bulundu.

"ÇOK KIYMETLİ MİRASIMIZI KORUMAK ADINA BAZI HATIRLATMALAR YAPMAK İSTERİM"

"Sevgilisi Efes seyircim; dünyanın 7 harikasından birine ev sahipliği yapan, çok kıymetli mirasımız Efes Antik Kent'i korumak adına bazı hatırlatmalar yapmak isterim" diyen Yalın'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:



- Etkinlik alanına giriş ve çıkışlarda acele etmemenizi, Efes Antik Tiyatro'ya uzanan yolun keyfini çıkarmanızı öneririm.



- Etkinlik alanının dışına çıkmamanızı, restorasyon alanına girmemenizi rica ediyorum.

- Alandaki elektrik kablolarına hassasiyet göstereceğinizden eminim.



- Antik Tiyatro'yu korumak adına ses seviyesi 90 desibeli aşmayacağız ve yetkililer tarafından tüm konser boyunca gerekli ölçümler yapılacak. Normal konserlere göre ses çok az düşük gelirse bu sebeptendir, anlayışınızı rica ediyorum.

