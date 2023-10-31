Efes Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor

Ali Congun, Okan Cabalar ve Large L Stand Up gösterilerinin yanı sıra Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi gösterisi de İzmir Kültür Sanat Fabrikası Açık Hava Sahnesinde yapılacak.



Kolekta’nın yeni sergiler dizisi "Uzak Yakın", festival sonrasında da 28 Kasım’a kadar "İzmir Resim ve Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi" ile "İzmir Resim ve Heykel Müzesi Sanat ve Tarih Galerisi"nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

