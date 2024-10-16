Efes'te keşfedilen mezardan gladyatör çıkmadı: 12 erkek ve kadının kemikleri bulundu

ÜST SINIF VEYA DİN ADAMLARINA AİT

Araştırmacılar, mezarın özenli tasarımına ve kullanılan malzemelere dayanarak, gömülen kişilerin muhtemelen üst sınıfa veya din adamlarına ait olduğunu düşünüyor.



Mimaroğlu, "Sıradan birinin bu kadar titiz bir şekilde gömülmesi pek olası değil" dedi. Ancak gladyatör ve hayatı hakkında, yapının üzerine kazınmış adı dışında çok az şey biliniyor.



Araştırmacılar, gladyatörün yaşamı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lahdin üzerindeki gravürleri incelemeye devam ediyor.



EFES TARİHİNE IŞIK TUTUYOR



Mezarlığın daha sonra ahşap çatılı bir bazilikaya ve ardından kubbeli bir kiliseye dönüştürüldüğü tespit edildi.



Bilim insanları, mezara 8. yüzyılda bir kapak eklendiğini ve 5. yüzyıla tarihlenen üç haç kabartması bulunduğunu açıkladı.



UNESCO'ya göre, bu keşif, antik Akdeniz dünyasının en önemli kentlerinden biri olan Efes'in tarihine daha fazla ışık tutuyor.



Kentin kökenleri hâlâ gizemini korurken, araştırmacılar Efes'in, Persler ve Yunanlılar gibi bir dizi fatih tarafından yönetildiğini belirtiyor.



Roma Cumhuriyeti döneminde ise Efes, "özgür" bir şehir olarak Doğu-Batı ticaretinin önemli bir merkezi haline geldi. Daha sonraki dönemlerde ise şehir, Hıristiyanlığın yayılmasında önemli bir rol oynadı.