Efsane dağcı Tenzing Norgay'ın hayatını anlatan filmin başrolleri belli oldu

Senaryosunu Luke Davies'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Jennifer Peedom'ın üstlendiği, efsanevi Nepal-Hintli dağcı Tenzing Norgay'ın hayatını anlatan "Tenzing" adlı film için hazırlıklar sürüyor.

Variety'nin haberine göre; Tenzing filminin başrolleri Tom Hiddleston ve Willem Dafoe oldu.