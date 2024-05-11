Efsane dağcı Tenzing Norgay'ın hayatını anlatan filmin başrolleri belli oldu

1953'te Sir Edmund Hillary ile birlikte Everest Dağı'nın zirvesine çıkan efsanevi Nepal-Hintli dağcı Tenzing Norgay'ın hayatını anlatan filmde başrolleri paylaşacak isimler belli oldu.

Efsane dağcı Tenzing Norgay'ın hayatını anlatan filmin başrolleri belli oldu

Senaryosunu Luke Davies'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Jennifer Peedom'ın üstlendiği, efsanevi Nepal-Hintli dağcı Tenzing Norgay'ın hayatını anlatan "Tenzing" adlı için hazırlıklar sürüyor.

Variety'nin haberine göre; Tenzing filminin başrolleri Tom Hiddleston ve Willem Dafoe oldu.

Efsane dağcı Tenzing Norgay'ın hayatını anlatan filmin başrolleri belli oldu - 1

Filmde Tom Hiddleston Hillary'yi, Willem Dafoe ise İngiliz keşif lideri Albay John Hunt'ı canlandıracak. Tenzing Norgay'ı canlandıracak aktör için arayışlar sürüyor.

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