Efsane dağcı Tenzing Norgay'ın hayatını anlatan filmin başrolleri belli oldu

Senaryosunu Luke Davies'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Jennifer Peedom'ın üstlendiği, efsanevi Nepal-Hintli dağcı Tenzing Norgay'ın hayatını anlatan "Tenzing" adlı film için hazırlıklar sürüyor.
Variety'nin haberine göre; Tenzing filminin başrolleri Tom Hiddleston ve Willem Dafoe oldu.
Filmde Tom Hiddleston Hillary'yi, Willem Dafoe ise İngiliz keşif lideri Albay John Hunt'ı canlandıracak. Tenzing Norgay'ı canlandıracak aktör için arayışlar sürüyor.
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