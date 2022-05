Efsane koreograf Maguy Marin Türkiye’de ilk kez izleyiciyle buluşacak

Sanatseverlerin yıllardır beklediği çağdaş dansın en önemli isimlerinden Maguy Marin ilk kez Türkiye'ye geliyor. Ses, obje, hareket ve müzik kullanımında yarattığı yeni sahne düzeni ile Fransa’da yeni akım dansın öncülerinden olan Maguy Marin’in, 1981'de sahneye koyduğu tarihten itibaren 40 yıldır dünyanın dört bir yanında izlenen başyapıtı May B ilk defa İstanbullu izleyiciyle 27 Mayıs’ta Cemal Reşit Rey’de (CRR) buluşuyor.



Samuel Beckett'in metinlerinden esinlenerek tasarladığı May B, Maguy Marin'in salt hareket ve mimikle oluşturduğu kendine has dili ile çok güçlü teatral bir eser olarak biliniyor. Yalnızlık, kin, hırs, açgözlülük ile Beckett'in acıklı karakterlerinin yansıması, insanlığın acımasız ve bir o kadar sevgiye muhtaç halleri, mizahi ve büyüleyici bir koreografiyle sahneleniyor.