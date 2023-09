Efsane rapçi Tupac Shakur'un 1996'daki ölümüyle ilgili bir kişi gözaltında

Shakur, 1996’da aracıyla kırmızı ışıkta beklerken dört el ateş açılmasından bir hafta sonra yaşamını yitirmişti.



Davis, 2019'da "Compton Street Legend" adlı anı kitabında ateş açılan aracın ön yolcu koltuğunda oturduğunu ve cinayette kullanılan silahı arka koltuğa koyduğunu, ateşin de buradan açıldığını yazmıştı. ​​​​​

TUPAC SHAKUR HAKKINDA

"2Pac" olarak da bilinen Tupac Shakur, ilk albümünü 1991 yılında çıkardı. Hip-hop dünyasının efsane isimlerinden biri haline gelen rapçi dünya çapında 75 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. "California Love", "All Eyez On Me" ve "Changes" gibi hit parçalarla müzik listelerinde zirvedeye ulaşan rapçi aynı zamanda Juice, Poetic Justice, Above The Rim, Gridlock'd ve Gang Related gibi filmlerde yer aldı.