Efsane şarkıcı Bob Dylan'dan telefon yasağı

Müziğin yaşayan efsanelerinden Bob Dylan, Avrupa turnesi kapsamında konser vermeye hazırlanıyor. 83 yaşındaki efsane şarkıcı, konserlerine telefon getirilmesini yasakladı.

Gösterilerde telefon kullanılamayacak ve insanlardan telefonlarını güvenli bir kasaya koymaları istenecek. Telefonlar, konser bitene kadar sahiplerine verilmeyecek. Şarkıcının bu kararı bazı kesimlerin tepkisini çekti. Şarkıcı Londra, Edinburgh, Nottingham ve Wolverhampton gibi şehirlerde konser verecek.

Dylan, tüm zamanların en beğenilen şarkı yazarlarından biri olarak görülüyor. Şarkıcı, 10 Grammy ödülü kazandı ve 38 kez Grammy'ye aday gösterildi.