Efsane şarkıcı Bob Dylan'dan telefon yasağı

Müziğin yaşayan efsanelerinden Bob Dylan, Avrupa turnesi kapsamında konser vermeye hazırlanıyor. 83 yaşındaki efsane şarkıcı, konserlerine telefon getirilmesini yasakladı.
Gösterilerde telefon kullanılamayacak ve insanlardan telefonlarını güvenli bir kasaya koymaları istenecek. Telefonlar, konser bitene kadar sahiplerine verilmeyecek. Şarkıcının bu kararı bazı kesimlerin tepkisini çekti. Şarkıcı Londra, Edinburgh, Nottingham ve Wolverhampton gibi şehirlerde konser verecek.
Dylan, tüm zamanların en beğenilen şarkı yazarlarından biri olarak görülüyor. Şarkıcı, 10 Grammy ödülü kazandı ve 38 kez Grammy'ye aday gösterildi.
HAYATI FİLM OLUYOR
Yönetmenliğini James Mangold'ın üstlendiği Bob Dylan biyografisinin başrolünde Timothée Chalamet yer alıyor. Yönetmen, filmde Chalamet'in kendi sesiyle Dylan şarkılarını söyleyeceğini belirtti. Hazırlıkları üç yıl süren film sürecinde, Chalamet’in vokal derslerinin de yer aldığını söyledi. Chalamet’in film çekimlerinden önce de müziğe yatkın olduğu ve hem gitar hem de piyano çalabildiği biliniyor.
Film, 1941 doğumlu Dylan’ın, 19 yaşındayken New York’a gelmesi ve üç yıl içinde dünya çapında bir müzik fenomeni haline gelmesinin hikayesini anlatacak.
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