Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti

KRIS KRISTOFFERSON KİMDİR?

22 Haziran 1936’da Brownsville-Teksas’ta doğan Kris Kristofferson, Kaliforniya’daki Pomona Koleji’nde yazarlık eğitimi aldı. Daha sonra Rhodes bursiyeri olarak Oxford’a giden ünlü isim, 1960’ta yüksek lisans derecesini aldıktan sonra ABD'ye döndü.

1965 yılında Nashville’i ziyaret etti ve iki hafta içinde ordudaki görevinden istifa etti, müzik kariyerine devam etmek istedi.

1972’de Help Me Make It Through the Night adlı şarkısıyla “En İyi Country Müzik” dalında üç Grammy ödülü kazandı. Kristofferson, 1971 yılında oyunculuk kariyerine adım attı. A Star Is Born (1976) filminde John Norman Howard karakterini canlandırarak, Altın Küre Ödülü’ne layık görüldü.

1985 yılında arkadaşları Johnny Cash, Waylon Jennings ve Willie Nelson ile birlikte The Highwaymen adında bir süper grup kurdu.

Neredeyse hayatının sonuna kadar müzik ile bağlarını koparmayan Kris Kristofferson, hayatı boyunca 3 evlilik yaptı. Country müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Kristofferson'ın 8 çocuğu var.