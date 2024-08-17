Efsane şarkıcı Elvis Presley’nin ailesini dolandırmaya çalışan kadın gözaltına alındı

ABD Adalet Bakanlığı, Lisa Jeanine Findley isimli bir kadının ünlü şarkıcı Elvis Presley’in ailesini dolandırmaya çalışmaktan ve Presley’in Tennessee eyaletinde bulunan ‘Graceland’ adlı evin sahte satışını düzenlemek suçundan gözaltına alındığını açıkladı. Adalet Bakanlığı, Findley’in ‘Naussany Yatırımları’ adlı sahte bir özel kredi kuruluşuyla bağlantılı üç farklı kişi gibi davrandığını ifade etti. Yapılan açıklamada, “Missourili bir kadın, Elvis Presley'in ailesini milyonlarca dolar dolandırma ve Elvis Presley'in Tennessee eyaletine bağlı Memphis'te bulunan eski evi Graceland'deki aile mülkiyet payını çalma iddiasıyla federal suçlamalarla bu sabah gözaltına alındı” denildi.

Açıklamada, Findley’in 2023’ün Ocak ayında ölen Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley'nin ‘Naussany Yatırımları’ndan’ 3.8 milyon dolar borç aldığını, kredi için teminat olarak Graceland'ı gösterdiğini ve borcu geri ödemediğini iddia ettiğini belirtti.

Findley'nin Presley'nin ailesinden iddia edilen borcu kapatmak için 2.85 milyon dolar talep ettiği ifade edildi. Findley’e yöneltilen suçlar arasında, kredi belgelerinde sahtecilik yapmak, Elvis Presley'in kızının imzasını taklit etmek ve Memphis'in günlük gazetelerinden birinde Naussany'nin Graceland'i 23 Mayıs'ta açık artırmayla satmayı planladığını duyuran sahte bir haciz duyurusu yayınlamak yer alıyor.

Adalet Bakanlığı, Findley’in hüküm giyerse 2 yıl ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabileceğini vurguladı.

