Efsanevi rock yıldızı Gary Rossington hayatını kaybetti

ABD'li efsanevi rock grubu Lynyrd Skynyrd'in hayatta kalan son üyesi Gary Rossington hayatını kaybetti. Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Rossington, 71 yaşındaydı.



1964'te kurulan Lynyrd Skynyrd grubunun kurucularından olan ünlü gitaristin ölüm haberi, grup adına yapılan açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, "Bugün kardeşimiz, arkadaşımız, aile üyemiz, söz yazarı ve gitarist Gary Rossington'u kaybettiğimizi en derin üzüntü ve üzüntüyle bildirmek durumundayız. Gary şimdi Skynyrd kardeşleri ve ailesiyle birlikte cennette ve her zaman yaptığı gibi güzel çalıyor" denildi.

Ünlü müzisyenin ölüm nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

GRUP UÇAK KAZASIYLA DAĞILMIŞTI

Lynyrd Skynyrd grubu, 1977 yılında Mississippi’de meydana gelen bir uçak kazasında başvokalist Ronnie Van Zant, gitarist Steve Gaines ve vokalist Cassie Gaines’in ölmesiyle dağılmıştı.

Kazadan kurtulan Gary Rossington; Billy Powell, Leon Wilkeson ve Artimus Pyle ve eski gitarist Ed King grubu tekrar kurdu. Ronnie’nin küçük kardeşi Johnny Van Zant yerine vokale geçti. Collins felç olduğu için sadece müzikal direktörlük yaptı. Collins 1989 da verem oldu ve 23 Ocak 1990’da öldü. Yeniden bir araya gelen grup aslında sadece 1987'de çıkarılan Southern By The Grace of God double-live albümü için kurulmuştu. 1994’te birçok country sanatçısı Skynyrd anısına hazırlanan Skynyrd Frynds albümü için bir araya geldi.