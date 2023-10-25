Ege Ordusu Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sergi açtı

Ege Ordusu Komutanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla araç, silah ve ünitelerin yer aldığı sergi açtı.

Ege Ordusu Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sergi açtı

Cumhuriyet'in 100. yılı'na özel Ege Ordusu açtı. İnciraltı Demokrasi Meydanı'ndaki sergide yerli ve milli Fırtına obüs, zırhlı araçlar Kirpi 2, Pars ve Vuran, kalkan radar, hava savunma sisteminde yer alan modernize çekili top, çok amaçlı zırhlı araç Amazon, patlayıcı madde keşif imha aracı, seyyar sahra fırın ve mutfak üniteleri ile yakın muharebe silahları yer alıyor.


Sergiyi gezen Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, sergi hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlar 3 gün boyunca sergiyi gezebilecek.

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