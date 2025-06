Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminden rekor açılış

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon) filmi 83 milyon dolar hasılat ile ABD gişesinin zirvesine yerleşti. Universal imzalı live-action formatındaki film, dünya çapında 197 milyon dolar hasılatı aştı.

Mason Thames, Nico Parker ve Gerard Butler'ın başrollerini paylaştığı filmi, Lilo ve Stiç 16 milyon dolar ile takip etti. Celine Song imzalı Tam Bana Göre (Materialists) ise 12 milyon dolar hasılat ile açılış yaptı.