Ekvador'da Türkiye Güzellikleri sergisinin açılışı yapıldı

Bakan Munoz buradaki konuşmasında, özellikle son bir yıl içerisinde organize edilen etkinlikler sayesinde Türk kültürünün Ekvador halkıya daha da yakınlaştığını ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.



Büyükelçi Yalçın da Ekvador halkının Türk kültürüne gösterdiği yoğun ilgiye dikkati çekerek cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu sevgiyle cevap vermekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.