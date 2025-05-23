Elden Ring filmi geliyor: Yönetmeni belli oldu

2022 yapımı popüler video oyunu Elden Ring, George R. R. Martin’in katkılarıyla oluşturulan mitolojik evrende geçiyor.

Hidetaka Miyazaki’nin yönettiği sürükleyici hikayesiyle hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan büyük övgü alan oyun, beyazperdeye uyarlanıyor.

Deadline'ın haberine göre; merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda oturacak isim belli oldu. Oyunun karanlık fantezi evrenini sinematik düzleme taşımayı amaçlayan projeyi Alex Garland yönetecek.

Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Garland, yapımcılığınıysa Peter Rice, Andrew Macdonald, Allon Reich'ın yanı sıra George R.R. Martin ve Vince Gerardis üstlenecek.