Elektronik müzik festivali Sónar İstanbul 28 Nisan'da başlıyor

Bu yıl 28-30 Nisan tarihleri arasında yedinci kez ve ilk kez 3 güne yayılarak gerçekleştirilecek Sónar Istanbul, elektronik müzik sahnesinin en iyilerini buluşturacak. Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek Sónar Istanbul’un günlük biletleri satışa çıktı.

Elektronik müzikseverleri zengin bir müzikal ve görsel deneyimle buluşturmaya hazırlanan Sónar Istanbul’un dopdolu kadrosuna eklenen son isim, remiksleriyle dans pistlerini hareketlendiren, klasik müzikten dub’a, punk’tan jazz’a birbirinden farklı müzik türlerini elektronik müzikle harmanlayan İngiltere çıkışlı DJ, şarkı yazarı ve yapımcı Maya Jane Coles oldu.

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALACAK





40’ı aşkın ülkede, birçok dünyaca ünlü festivalde sahne alan, Beatport ve Mixmag tarafından ‘Yılın DJ’i’, ‘Yılın Yapımcısı’ ve ‘Yılın Remix’i’ gibi ödüllere layık görülen sanatçı, festivalin son gününde sahne alacak.



Sónar Istanbul 2023’te daha önce açıklandığı üzere, Belfast-doğumlu/Londra merkezli efsanevi ikili BICEP (live), çok yönlü elektronik müziği umut dolu tonlarla betimleyen David August (DJ Set), tekno türünde kendi yolunu güçlü yeni adımlarla bulan KAS:ST, avangart elektronik müziğin kralı Richie Hawtin, dünyaca ünlü tekno DJ’i ANNA da sahne alacak.

Festivalde kendini teknoda öne çıkan yeni yeteneklerden biri olarak kabul ettirmiş VTSS, elektronik müziği ve dijital görsel sanatı, insanlığın dünyadaki yerine işaret eden enstalasyonlar, canlı performanslar ve sarmal görsel-işitsel deneyimler ile bilimsel bir yaklaşım kullanarak birleştiren Max Cooper (3D AV), kendisini karmaşık sentezli elektronik melodileriyle kabul ettiren DJ Tennis ve bilinenle bilinmeyenin yarattığı duyguları bir araya getiren, klasik müzik eğitimine sahip müzisyen Carlita’dan oluşan Astra Club (Carlita B2B DJ Tennis), akıcı ritimleriyle ve teknoyla yeni bir müzikal evren yaratan BLAWAN elektronik müzik sevenleri bir araya getirecek.

Birleşik Krallık’ın en heyecan verici yeteneklerinden TSHA (DJ Set), ritim yüklü bas dizilimleri ile parlak, melodik nakaratları birleştiren Peru doğumlu, Berlin merkezli prodüktör Sofia Kourtesis ( DJ Set), meydan okuyan tekno dili, ruha dokunan piyano parçaları ve folktronikle harmanlanmış sesleri ile CLARK (live), elektronik müziği hayal gücü ve sürprizlerle zenginleştiren Objekt, parçalarındaki vokalleri pop ve çağdaş disko kültürüyle birleştirerek özel bir füzyon yaratan Lyra Pramuk (Echoluminescence), başarılı örnekleriyle elektronik ve rock müzik arasında köprü kuran Goose, dinamik ve türleri esneten bir yapımcı olarak spot ışıklarını üstüne çeken or:la’yı da ağırlayacak.



TÜRKİYE'DEN ELEKTRONİK MÜZİK SANATÇILARI DA FESTİVALDE



Türkiye’nin elektronik müzik sahnesinin önemli sanatçıları da festival boyunca unutulmaz performanslar sergileyecek. Sónar Istanbul 2023’te Ali Özel B2B MFY, Duality By Dirgen & Karışman, Ece Özel, Evrim De Evrim B2B Procombo, Gaia Ekho, İpek İpekçioğlu, Merve Baykal B2B Feyza Emir, Moophy, Murat Uncuoğlu, Raw, Sinemis (Live) ve Volkan Gündüz sahne alacak.